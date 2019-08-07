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İskele Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı

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İskele Belediyesi, 11 Ağustos’ta başlayıp 4 gün sürecek Kurban Bayramı’na yönelik hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.
İskele Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarının tamamlandığını açıkladı

Bayramın İskele ve köylerinde huzur içinde geçmesi için gerekli önlemlerin alındığını belirten Belediye, çöp toplama, defin ve su işlemlerinin kesintisiz devam edeceğini belirtti. 

Açıklamaya göre, İskele Belediyesi mezbahası, kurbanların sağlıklı ortamda kesilmesi için Bayramın 1. ve 2. günü 08.00-16.00 saatleri arasında açık olacak. 

İskele Belediyesi’ne,  bayram süresince ulaşılabilecek telefon numarası ise 444 21 22.
Vatandaşın arife günü ve bayram süresince ziyaretlerinde hiçbir sorun yaşanmaması adına İskele ve köy mezarlıklarında önlemler alındığı belirtilirken; cenaze ve defin İşlemleri ile ilgili 0548 810 11 05 telefondan bayram süresince bilgi alınabileceği kaydedildi.

Yaklaşık 2 yıldır Cumartesi günleri de hizmet veren İskele Belediye veznesi, vatandaşın ödemelerini yapabilmeleri ve kartlarına su yükleyebilmeleri için Arife olan 10 Ağustos Cumartesi günü de 09.00-12.00 saatleri arasında açık olacak. Bayramda oluşabilecek su sıkıntısını da göz önünde bulunduran İskele Belediyesi bayram süresince kesintisiz hizmet verecek. Vatandaşlar oluşabilecek olumsuzluk karşısında ise 0548 810 12 29 numaralı telefona ulaşabilecek.

MAKENZİ BÜFE KAPALI, PLAJ AÇIK

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda ise Kurban Bayramı’nın 1. gününde yalnızca büfe kapalı olup plaj vatandaşların kullanımına açık olacak.  Diğer günlerde ise halk plajı,  rutin işleyişine devam edecek. Yine sahilde bulunan Babutsa Büfe ise bayram süresince açık olacak. 

İskele Belediyesi’ne Bayram tatili süresince ulaşılabilecek telefon numaraları şöyle: 

Genel sorun bildirimi        :444 21 22 
Ustabaşı            :0548 810 11 05 
Su İşleri            :0548 810 12 29
Defin İşlemleri        : 0548 810 11 05
Mezbaha             : 0548 810 11 62
İskele ’de acil durumlar için kullanılacak diğer numaralar ise şöyle: 
Orman Yangın        : 177
Polis İmdat            : 155
Acil Servis            : 112
Yangın                : 199
İskele Polis Müdürlüğü    : 371 23 33
İskele Sağlık Merkezi        : 371 23 19

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