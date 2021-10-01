  • BIST 1.401,460
  • Altın 501,33
  • Dolar 8,8300
  • Euro 10,2300
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

İskele Belediyesi okul kantinlerini denetliyor

» »
İskele Belediyesi Zabıta Birimi, 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze eğitimle başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetimlerini sürdürüyor.
İskele Belediyesi okul kantinlerini denetliyor

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, zabıta birimi, kantinlerin temizliğini ve gıda ürünlerini inceledi.

Birim ayrıca, kantin işletmecileri ve çalışanlarının hijyen ve maske kurallarına uyup uymadığını; aşı karneleri ile pcr/antijen test sonuçlarını da kontrol etti. Eksik görülen konularda kantin işletmecilerine yazılı uyarıda bulunarak, eksiklerin giderilmesi için 10 iş günü süre verildi.

Denetimlerde, iş yeri açma ve çalıştırma izinleri, çalışan sayısı, çalışanların sağlık karneleri ve geçerlilik süreleri, raflar, derin dondurucular ve buzluklarda bulunan gıda ürünlerinin son kullanma ve imalat tarihleri kontrol edildi.

İskele Belediyesi Zabıta Birim Sorumlusu Bilal Dericioğlu, denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirterek, birkaç uyarı dışında genel anlamda denetimden memnun kaldıklarını kaydetti.

Vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan Bilal Dericioğlu, gördükleri herhangi bir olumsuzluk karşısında kendilerine, Alo Zabıta Hattı (0548 810 11 16) üzerinden 7/24 ulaşabileceklerini hatırlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mehmetçik Belediyesi'nde pozitif vaka!19 Eylül 2021 Pazar 20:23
  • İskele'de okullar ilaçlandı12 Eylül 2021 Pazar 15:05
  • Sadıkoğlu; İskele Polis Müdürlüğüne Atanan Kuni’yi Ziyaret Etti09 Eylül 2021 Perşembe 15:10
  • İskele'de ayrılmak üzere olduğu eşini bıçaklayan şahıs teminatla serbest08 Eylül 2021 Çarşamba 12:47
  • İskele'de operasyon07 Eylül 2021 Salı 11:01
  • İskele'de ayrılma aşamasındaki eşini bıçakladı, intihara teşebbüs etti!05 Eylül 2021 Pazar 21:14
  • Çevre Koruma Dairesi: Yenierenköy Belediyesi Halk Plajı’na petrol kalıntısı vurduğu iddiası doğru değil04 Eylül 2021 Cumartesi 12:20
  • İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’nin açılış töreni dün gerçekleştirildi04 Eylül 2021 Cumartesi 12:09
  • Karpaz'da denize girilebilir mi? Çevre Dairesi açıklama yapacak mı?02 Eylül 2021 Perşembe 10:32
  • Karpaz'ı tehdit eden fuel oil deniz dibine çöktü01 Eylül 2021 Çarşamba 09:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti