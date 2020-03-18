İskele Belediyesi piknik alanları da dâhil tüm çocuk oyun parklarını kapattı

İskele ve köylerin bulunan piknik alanları da dâhil tüm çocuk oyun parklarının kullanımı İskele Belediyesi tarafından ikinci bir uyarıya kadar kapatılmıştır. Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerine yenilerini ekleyen İskele Belediyesi bu kez çocukları ve ailelerini kapsayan bir karar aldı. İskele Belediyesi söz konusu kararla çocuklar da dahil herkesin acil bir durum gerekmedikçe dışarıya çıkmasını önlemeyi amaçlıyor.

Çocuk oyun parklarının ve piknik alanlarının denetimi İskele Belediyesi Zabıta Birimi tarafından yapılacak.