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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

İskele Belediyesi uyardı: "İlçeler arası geçiş yasağı başladı"

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İskele Belediyesi uyardı: "İlçeler arası geçiş yasağı başladı"
İskele Belediyesi uyardı: "İlçeler arası geçiş yasağı başladı"

İskele Belediyesi, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kararlar çerçevesinde 'ilçeler arası geçiş yasağı'nı hatırlatarak, bölge halkına uyarıda bulundu.

Bakanlar Kurulu’nun, geçtiğimiz günlerde almış olduğu, ilçeler arası geçiş yasağı, gece 00.00’da başladı. Bugün itibariyle başlayan ilçeler arası geçiş yasağı, 10 Nisan 2020 tarihine kadar 5 gün süreyle devam edecek. Yasağa uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak.

Öte yandan 1 Nisan'dan bu yana yürürlükte olan 21.00-06.00 saatlerinde "tam" sokağa çıkma yasağı uygulaması da devam ediyor.

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