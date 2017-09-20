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İskele Belediyesi vergi ödemesi almaya başladı

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İskele Belediyesi vergi ödemesi almaya başladı
İskele Belediyesi, Bakanlar Kurulu’nun, 31 Aralık 2014 öncesine ait vergi ve kamu alacakları ile ilgili olarak hazırladığı “İndirimli Tahsilâta İlişkin Yasa Gücünde Kararname” kapsamında vergi borcu olanlardan ödeme almaya başladı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu başkanlığında toplanan İskele Belediye Meclisi, dünkü toplantısında, 13 Eylül 2017 tarihli “İndirimli Tahsilata İlişkin Yasa Gücünde Kararnameyi” oy birliği ile karara bağladı.

GECİKME ZAMMINA YÜZDE 98’E VARAN İNDİRİM

Buna göre İskele Belediyesi, 31 Aralık 2014 öncesine ait vergi ve kamu alacaklarına ilişkin borçların kolaylıkla ödemesine imkân tanımak için, bugünden itibaren, borcun peşin ödenmesi durumunda gecikme zammında yüzde 98,  12 ay taksitli ödenmesi durumunda gecikme zammında yüzde 85, 24 ay taksitli ödenmesi durumunda gecikme zammında yüze 75, 36 ay taksitli ödenmesi durumunda gecikme zammında yüzde 65 oranında indirime gidecek.

Ödemeler mesai saatleri içerisinde İskele Belediyesi muhasebe bölümüne yapılabiliyor.

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