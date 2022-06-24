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İskele Belediyesi: Yangın Yerleşim Yerlerine İlerliyor

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İskele Belediyesi: Yangın Yerleşim Yerlerine İlerliyor
İskele Belediyesi: Yangın Yerleşim Yerlerine İlerliyor

YANGIN BÜYÜYOR,AĞILLAR KÖYÜ’NDEKİ YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR

ÇOK ACİL SU TANKERİNE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR!

Buluşa Manastırı yakınlarında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Havadan yangın söndürme helikopter ve uçaklarıyla, karadan ise insan gücüyle hummalı çalışmanın devam ettiği alana su tankeri olan vatandaşların çok acil Ağıllar Köyü’ne gitmeleri önemle rica olunur!

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İrtibat: Ali Tansu 0548 810 11 31

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