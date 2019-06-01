İskele Belediyesi, Zabıta sorumlusu Dericioğlu oldu

KKTC’de yaz ayının başlaması ile birlikte artan sıcaklar sonrasında, sahil şeridi olan belediyelerde kollar sıvandı

Turist ile yerli halka daha iyi hizmet verilebilmesi için yeni görevlendirmeler yapıldı. Yeni görevlendirmeler ile birlikte sahillerdeki kontrollerin ve temizlik işlerinin hızlandırıldığı gözlemlendi.

Ülkenin en güzel sahil şeritlerinden birisine sahip olan İskele Belediyesinde de denetim ve kontroller sıklaştırılırken, buna bağlı olarak yeni görevlendirmelere gidildiği öğrenildi. Hem turistlerin hemde yerli halkın daha rahat ve güvenli yiyecek ve içecek tüketmesi için Zabıta Biriminin de alarma geçtiği belirlendi.

İskele Zabıta Birimi sorumluluğuna bu durum nedeniyle, uzun yıllardır belediyede zabıta memuru görevini yürüten Bilal Dericioğlu getirildi. İskele Belediyesi Meclis Üyelerinin aldığı karar sonrasında, bölge insanı ile esnafın sevgisini kazanan Bilal Dericioğlu’na, Zabıt Birimi Sorumluluğu verilirken geçtiğimiz gün düzenlenen tören ile rütbelerinin takıldığı da öğrenildi.

Bilal Dericioğlu, sosyal medyadaki hesabından yapmış olduğu açıklamada, beni bu makama layık gören başta iskele Belediye Başkanım, sayın Hasan Sadıkoglu’na Belediye Müdürüm, sayın Mustafa Kabasakal’a ve Belediye Meclis Üyeleri ile mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim dedi.