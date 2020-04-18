İskele Belediyesi’nden 23 Nisan’a Özel Etkinlik: Şiir, Duygu Ve Düşünceni ifade eden videonu çek, gönder yayınlayalım

skele Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılını özel bir etkinlikle kutlama kararı aldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yazılı açıklamasında, “Evde olmamız, bayramımızı kutlamamıza engel değil” ifadelerini kullanarak, çocukların 23 Nisan heyecanını sosyal medyaya taşıma kararı aldıklarını kaydetti.

“23 Nisan’ı anlatan şiirini, duygu ve düşünceni en iyi ifade ettiğini düşündüğün videonu çek, bize gönder” diyerek çocuklara ve ailelerine seslenen Sadıkoğlu, söz konusu videoların 2 gün boyunca İskele Belediyesi’nin resmi facebook adresinde (https://www.facebook.com/iskele.belediye) yayınlanacağını belirtti.

Söz konusu etkinlik için videoların en geç 22 Nisan’a kadar 0542 850 70 15 numaralı telefona WhatsApp üzerinden ya da https://www.facebook.com/iskele.belediye adresine mesaj olarak gönderilmesi gerekiyor. Videolar, iki gün boyunca 23-24 Nisan tarihleri arasında yayınlanacak.