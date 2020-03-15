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İskele Belediyesi'nden 3 dilde zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın anonsu

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İskele Belediyesi'nden 3 dilde zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın anonsu
İskele Belediyesi'nden 3 dilde zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın anonsu

İskele Belediyesi'nden 3 dilde sokağa çıkmayın anonsu yapıldı.

Coronavirüs tedbirleri çerçevesinde Belediyeler den anonslar yapılmaya başlandı. İskele Belediyesi 3 dilde zorunlu kalmadıkça sokağa çıkmaması çağrısı yapıldı.

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