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İskele Belediyesi'nden acil yardım çağrısı!

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AĞILLAR KÖYÜ’NÜN TEPELİK KISMINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜYOR! TRAKTÖR VE SU TANKERİNE İHTİYAÇ VAR!
İskele Belediyesi'nden acil yardım çağrısı!

İskele Belediyesi  Ağıllar Köyü'nde çıkan yangın dolayısıyla "Acil durum çağrısı" yaptı. Belediye "Traktörü ve su tankeri olan vatandaşların da yangın bölgesine gelmeleri önem arz ediyor." ifedelerini kullandı.

İskele Belediye'nin çağrısı şöyle:

Ağıllar Köyü’nün tepelik kısmında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayılıyor. Yangına havadan helikopterle, karadan ise İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ve İskele Belediyesi ekiplerinde müdahale edilirken, traktörü ve su tankeri olan vatandaşların da yangın bölgesine gelmeleri önem arz ediyor.

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