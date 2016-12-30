 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.871
  • Altın 131,465
  • Dolar 3,5240
  • Euro 3,7155
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKATC garantörlüğünde ateşkes sağlandı

İskele Belediyesi’nden çocuklara yeni yıl hediyesi

» »
İskele Belediyesi’nden çocuklara yeni yıl hediyesi
İskele Belediyesi çocuklara yeni yıl hediyesi dağıttı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Şehit İlker Karter İlkokulu, Boğaziçi İlkokulu, Aygün Anaokulu, İskele Maarif Anaokulu ile İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı’nda eğitim gören çocuklara kalem kutusu dağıtıldı.

Çocuklar için hazırlanan kalem kutularını, İskele Belediye Tiyatrosu’nun ocak ayında sahneye koyacağı ‘Kralın Diş Ağrısı’ isimli oyunun kahramanlarıyla birlikte dağıtan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu,  çocukları yeni yılını kutladı.

Sadıkoğlu, 2017 yılının  tüm dünya çocuklarına da sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 160 fıstık çamı toprakla buluştu20 Aralık 2016 Salı 09:12
  • İskele'de hırsızlık! Bisiklet kilidini çaldı tutuklandı...19 Aralık 2016 Pazartesi 12:59
  • Yeşil Barış Hareketi, Kumyalı’da kıyı yağması yaşandığını ileri sürdü.18 Aralık 2016 Pazar 11:02
  • İskele Belediyesi’nden eğitime tam destek16 Aralık 2016 Cuma 14:54
  • En çok yağmur Dipkarpaz'a yağdı15 Aralık 2016 Perşembe 10:24
  • İskele’de yeni yıl etkinlikleri iptal edildi14 Aralık 2016 Çarşamba 17:39
  • 14 yaşındaki kıza tecavüz zanlısına 4 gün daha tutukluluk10 Aralık 2016 Cumartesi 16:10
  • Define işini hobi olarak yapıyorum10 Aralık 2016 Cumartesi 16:09
  • İskele'deki 1 buçuk kiloluk uyuşturucu baskınında gelişme10 Aralık 2016 Cumartesi 12:50
  • Yol 15 cm yola çekti09 Aralık 2016 Cuma 11:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti