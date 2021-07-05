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İskele Belediyesi’nden ‘Sıcak Hava’ Önlemi

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İskele Belediyesi, son günlerde hava sıcaklarında yalanan artış dolayısıyla, çalışma saatlerinde bugün (5 Temmuz) değişikliğe gitti.
İskele Belediyesi’nden ‘Sıcak Hava’ Önlemi

İskele Belediyesi, son günlerde hava sıcaklarında yalanan artış dolayısıyla, çalışma saatlerinde bugün (5 Temmuz) değişikliğe gitti. Özellikle dışarıda çalışan personelinden yola çıkarak mesai saatlerini güncelleyen İskele Belediyesi, alınan kararı da çalışanlarına SMS yolu ile iletti.
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından alınan karar doğrultusunda personele gönderilen SMS’te; “İşçi personelimizin mesai saatleri P-S-Ç-C: 07.00-12.00, Perşembe: 07.00-12.00&12.30-17.00 olarak değiştirilmiştir” denildi.

 

SADIKOĞLU:  “ARTAN SICAKLAR, RİSK TEŞKİL ETTİĞİ İÇİN DÜZENLEMEYE GİTTİK”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise özellikle dışarıda çalışan ve sıcak havaya rağmen işini aksatmadan çalışan personeline teşekkür etti. Ancak artan sıcakların, işçi personelin sağlığında risk teşkil edebileceğini düşündükleri için özellikle dışarıda çalışan işçi personelden hareketle, mesai saatlerini, sıcaktan etkilenmemeleri için, hava sıcaklığında düşüş yaşanana kadar, değiştirdiklerini ifade eden Başkan Sadıkoğlu,  temizlik işleri birimi tarafından her gün rutin olarak toplanan çöplerin de akşam/gece saatlerinde toplanacağını duyurdu.

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