  • BIST 117.338
  • Altın 167,264
  • Dolar 3,9335
  • Euro 4,8328
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKARum mahkemesi acımadı.... Kıbrıslı Türklerin araçlarına saldıranlara hapis cezası

İskele Belediyesi’nden yaşlılara özel program

» »
İskele Belediyesi, İskele ve 17 köyünde yaşayan 65 yaş üstü yaşlılara yönelik etkinliklerinden ilkini dün düzenledi.İskele Belediyesi, İskele ve 17 köyünde yaşayan 65 yaş üstü yaşlılara yönelik etkinliklerinden ilkini dün düzenledi.
İskele Belediyesi’nden yaşlılara özel program

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamındaki etkinlikler cuma gününe kadar devam edecek. Etkinlikler kapsamında ilk grup olan Altınova-Ağıllar-Topçuköy ve Ardahan köylerinde yaşayan yaşlılara yönelik gezi düzenledi. İskele Belediyesi Evde Sağlık Birimi’nden hemşirenin eşlik ettiği geziye katılanlar ilk olarak Tatlısu’daki Minia Kıbrıs Müzesi’ni gezdi.
Ardından İskele Belediyesi Piknik Alanı’na götürülen yaşlılar burada İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu eşi Ayşe Sadıkoğlu tarafından karşılandı. Burada öğle yemeği yiyen yaşlılar daha sonra da bir pastanede ağırlandı.

ETKİNLİK CUMAYA KADAR SÜRECEK

İskele Belediyesi’nin düzenlediği yaşlılar haftası etkinliği 23 Mart Cuma gününe kadar devam edecek. Bugün Aygün, Boğaziçi, Kuzucuk, Ötüken ve Sınırüstü’nde yaşayan yaşlıların dahil olduğu program, yarın Ergazi, Yarköy, Kalecik, Kurtuluş, Turnalar, Boğaz, Boğaztepe; cuma günü ise İskele, DAÜ Evleri ve Bahçeler’de yaşayan yaşlılarla devam edecek. 

SADIKOĞLU:  “YAŞLILARIMIZIN BİR TEBESSÜMÜ YETER”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, piknik alanında yaptığı konuşmada, İskele Belediyesi’nin İskele ve beldelerinde yaşayan kayıtlı sosyal yardım maaşı alanlar, 65 yaş üstü ve özel gereksinimli vatandaşlardan oluşan 900 kişiye evde sağlık hizmeti sunduklarını söyleyerek,  bu kayıtlardan yola çıkarak, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Sadıkoğlu, şöyle konuştu: 
“Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlılarımız, tüm yaşanmışlıkları ile asla inkar edemeyeceğimiz geçmişimizdir. Örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimizdir. Bu bilinçle milli değerlerimiz ve kültürümüzün taşıyıcısı olan yaşlılarımıza hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek, hepimizin öncelikli görevidir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yenierenköy'de çalışanlar isyanlarda... Yolu kesecekler15 Mart 2018 Perşembe 13:19
  • BES, “Hükümete ulaşamıyoruz”13 Mart 2018 Salı 13:30
  • “Bizim Sevdamız” İskele’de gerçekleşti12 Mart 2018 Pazartesi 11:48
  • “Kadın Emeği İskele’de” etkinliği gerçekleştirildi09 Mart 2018 Cuma 17:17
  • "Herkes orada devletin varlığını hissedecek"08 Mart 2018 Perşembe 11:36
  • Dipkarpaz'da UBP'ne Belediye Başkanlığı için 9 aday müracaat etti, işte o isimler05 Mart 2018 Pazartesi 14:35
  • “Kapalı alanlarda sigara içme yasağına uyulması gerekir"05 Mart 2018 Pazartesi 13:17
  • İskele’de trafik denetimi yapıldı01 Mart 2018 Perşembe 12:43
  • Dipkarpaz'da kanunsuz avlanma    26 Şubat 2018 Pazartesi 11:17
  • Bafra bölgesinde yangın kundaklama26 Şubat 2018 Pazartesi 10:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti