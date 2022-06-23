İskele Belediyesi'nden yeniden acil durum çağrısı yapıldı!

ACİL DURUM ÇAĞRISI!
Devam etmekte olan yangına havadan müdahale sona ereceği için acil su tankerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Su tankeri olan vatandaşlarımızın belirtilen konuma gitmeleri önemle rica olunur. Personelimiz Ali Tansu'nun bölgedeki mesaisi devam etmekte olup kendisine 0548 810 11 31 numaralı telefondan ulaşım sağlanabilmektedir!
Yer: Ardahan-Kantara Yolu Bağlantı noktasından Mersinlik Köyü iniş yolunun 1. km'si.
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