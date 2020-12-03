İskele Belediyesi’ne ‘Özel’ Teşekkür

İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile yapımı tamamlandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen ve geçtiğimiz yıl Şubat ayında yapılan açılışla birlikte eğitim ve öğretim hayatına başlayan Ötüken Özel Eğitim Okulu, faaliyetlerini sürdürüyor. 10 özel çocuğun eğitim gördüğü okulda, 3 öğretmen görev yapıyor. Maddi ve manevi katkılarını sürdüren İskele Belediyesi ayrıca okulda görevlendirilen bir personelin(hademe) yanı sıra özel çocuklara fizyoterapist desteği de veriyor.

ÖZEL ÇOCUKLARA FİZYOTERAPİST DESTEĞİ BAŞLADI

İskele Belediyesi, Şubat ayında açılışını gerçekleştirdiği, MEB Ötüken Özel Eğitim Okulu’na desteğini sürdürüyor. İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile yapılan okulda özel gereksinimli 10 öğrenci eğitim görüyor. Sorumlu Öğretmen Cansu Akyüce’nin öncülüğünde 3 öğretmen tarafından eğitim ve öğretimlerine devam eden Ötüken Özel Eğitim Okulu’nda akademik takvimin yanı sıra beceri atölyeleri çalışmaları da yapılıyor. İskele Belediyesi de açıldığı ilk günden bu yana Ötüken Özel Eğitim Okulu ile yakından ilgilenerek maddi ve manevi her türlü desteğini sürdürüyor. İskele Belediyesi, bir personelini hademe olarak okulda görevlendirmesinin ardından özel çocuklara fizyoterapist desteği de sunmaya başladı. Sağlık Birimi çatısı altında sürdürülen Evde Sağlık Hizmetleri çerçevesinde 5 yıldır çözüm ortağı olan Physioart Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Sağlık Kliniği’nde görevli Fizyoterapist, belirli periyodlarda Ötüken Özel Eğitim Okulu’na giderek, özel çocuklarla yakından ilgilenecek.

ÖTÜKEN ÖZEL EĞİTİM OKULU, SADIKOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Ötüken Özel Eğitim Okulu Sorumlu Öğretmen Cansu Akyüce, okulları ile yakından ilgilenen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. Okulun faaliyetleri ve okulda eğitim gören çocuklar hakkında bilgi veren Öğretmen Cansu Akyüce, yapmış olduğu maddi ve manevi katkılardan dolayı Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür etti. Özel Çocuklarla birlikte çimento ve derz kullanılarak yapılan ve içerisinde kaktüs olan arabadan saksıyı Başkan Sadıkoğlu’na takdim eden Akyüce, tüm çocukların da selamını iletti.

SADIKOĞLU: “ÖTÜKEN ÖZEL EĞİTİM OKULU İLE HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Göreve geldikleri ilk günden bu yana İskele Belediyesi olarak özel gereksimli çocuklar ve tüm bireylerin yanında olduklarını ifade eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Ötüken Özel Eğitim Okulu’na da destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Önceleri bir hayal olan ancak yapılan girişimlerin sonuç vermesi ile hayalin gerçekleştiğini söyleyen Başkan Sadıkoğlu, Ötüken Özel Eğitim Okulu’nu topluma kazandırdıkları için mutlu ve gururlu olduklarını belirtti. Sadıkoğlu, özel gereksinimli bireylerin önündeki engellerin kaldırılması, kendilerinin ve ailelerinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve yaşama sevincinin arttırılması için çalışmalarını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi. Ötüken Özel Eğitim Okulu Sorumlu Öğretmeni Cansu Akyüce’ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Sadıkoğlu, çocuklar tarafından yapılan ‘özel’ hediye için de minnettar olduğunu vurguladı.