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İskele Belediyesi'nin “Ardahan Seyir Tepe Projesi” Onay Aldı

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İskele Belediyesi'nin “Ardahan Seyir Tepe Projesi” Onay Aldı
İskele Belediyesi'nin “Ardahan Seyir Tepe Projesi” Onay Aldı

İskele Belediyesi’nin “Ardahan Seyir Tepe Projesi” Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi tarafından onaylandı. 

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 400 bin TL’ye mal olacak proje, İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ve KEİ Ofisi’nin katkıları ile hayat bulacak. 

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“İskele ve köylerinin cazibesini arttırmak” amacıyla projeler geliştiren İskele Belediyesi, Ardahan Seyir Tepe Projesi tamamlandığında, “İskele manzarasının Ardahan’dan izlenebileceğini” kaydetti. 

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Köyün girişinde bulunan alana yapılacak Seyir Tepe, yaklaşık bin 500 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek. İçerisinde çardak, pergola, rekreasyon alanları, aydınlatma ve peyzaj işleri yer alacak. İlk etabında 100 metrelik bordür ve 147 metrelik parke ile mekanik malzeme serim işlerinin yapılacağı projede, alanın kazılması, dolgu ve duvar yapımı da bulunuyor. 

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