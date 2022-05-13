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İskele Belediyesi'nin verdiği ruhsat Kıyı Emrinamesine aykırı bulundu! Bina yıkılmaya başlandı...

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İskele Belediyesi’nin kıyı emirnamesine aykırı verdiği ruhsat Yüksek İdare Mahkemesi tarafından yasadışı bulundu.
İskele Belediyesi'nin verdiği ruhsat Kıyı Emrinamesine aykırı bulundu! Bina yıkılmaya başlandı...

İskele Belediyesi’nin kıyı emirnamesine aykırı verdiği ruhsat Yüksek İdare Mahkemesi tarafından yasadışı bulundu.

YİM Numara:33/2019 D. No:15/2021 davada İskele Belediyesi mahkum oldu.

İskele Boğaz’da bulunan ve kıyı emirnamesine aykırı ruhsat verilen bina yıkıldı ve yerinden kaldırılmaya başlandı.

 

Dava 3 yıl sürdü

YİM de açılan davanın 3 yıl sürdüğü ve dava sonuncuda belediyenin verdiği ruhsatın yasal olmadığı ortaya çıktı.

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MAHKEME TARAFINDAN VERİLEN EMİR SONRASINDA YAPI YIKLIMAYA VE YERİNDEN KALDIRILMAYA BAŞLANDI

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İskele Boğaz'da bulunan ve Mahkemece Kıyı Emirnamesi'ne aykırı bulunan bina yıkılmaya başlandı.

13 Mayıs 2022 İskele Boğazı

iskele_bogaz.png

 

Bina inşaa edllirken de günlerce gazeteler konu hakkında yayınlar yapmıştı.

harnip_fabrikasi-001.pngiskele_bogaz-001.png

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