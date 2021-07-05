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İskele Boğaz Limanı'nda askıda bulunan tekne ateşe verildi

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 PGM Basın Subaylığı açıkladı.
İskele Boğaz Limanı'nda askıda bulunan tekne ateşe verildi

 PGM Basın Subaylığı açıkladı:   

05.04.2021 tarihinde saat 01:00 sıralarında İskele Boğaz Limanı’nda, Rıza BENER’e (E-46) ait tadilat aşamasında olan ve kara üzerinde askıda bulunan tekne, meçhul şahıs/lar tarafından yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılmıştır. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu teknenin kaptan kısmı ile içerisindeki dümen tertibatı, elektrik tesisatı, koltuklar yanarak zarar görmüş, kabin giriş kapısı, 11 adet pencere, çerçeveleri ile kabin iç ve üst kısımları ısıdan dolayı hasara uğramıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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