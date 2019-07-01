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İskele Boğaz'ında trafik kazası!

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İskele Boğaz'ında trafik kazası!
İskele Boğaz'ında trafik kazası!

İskele Dipkarpaz anayolu Boğaz Mevkii’nde meydana gelen kaza Henri Tabibe yönetimindeki ZLC 851 plakalı kiralık araç ile dikkatsiz bir şekilde seyretmesi sonucu yolun sağından çıkarak bir kez takla atması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu araçta sıkışan Tabibe, İskele İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Gazimağusa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle söz konusu yolda trafik kısa süreliğine tek şerit olarak verildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. (BRT)

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