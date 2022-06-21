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İskele Boğaztepe'de geceleri "rögar kapağı" endişesi

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İskele Boğaztepe'de geceleri "rögar kapağı" endişesi
İskele Boğaztepe'de geceleri "rögar kapağı" endişesi

İskele Boğaztepe'de geceleri "rögar kapağı" endişesi 

İskele Boğaztepe'de kaldırımlardaki telefon rögar kapakları çalındı.

Kapakların yaklaşık 1 aydır yerinde olmadığını belirten vatandaşlar özellikle geceleri kaldırımları kullanmanın tehlikeli hale geldiğini belirttiler.

 

NE ARAYAN VAR NE SORAN

Rögar kapaklarının 1 aydır yerinde olmadığını belirten vatandaşlar "ne arayan var ne de soran"  diye şikayetlerini dile getirdiler.

rogar.jpg

 

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