İskele Boğaztepe'de geceleri "rögar kapağı" endişesi
İskele Boğaztepe'de kaldırımlardaki telefon rögar kapakları çalındı.
Kapakların yaklaşık 1 aydır yerinde olmadığını belirten vatandaşlar özellikle geceleri kaldırımları kullanmanın tehlikeli hale geldiğini belirttiler.
NE ARAYAN VAR NE SORAN
Rögar kapaklarının 1 aydır yerinde olmadığını belirten vatandaşlar "ne arayan var ne de soran" diye şikayetlerini dile getirdiler.
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