İskele Boğaztepe'de geceleri "rögar kapağı" endişesi

İskele Boğaztepe'de kaldırımlardaki telefon rögar kapakları çalındı.

Kapakların yaklaşık 1 aydır yerinde olmadığını belirten vatandaşlar özellikle geceleri kaldırımları kullanmanın tehlikeli hale geldiğini belirttiler.

NE ARAYAN VAR NE SORAN

Rögar kapaklarının 1 aydır yerinde olmadığını belirten vatandaşlar "ne arayan var ne de soran" diye şikayetlerini dile getirdiler.