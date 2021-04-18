İskele bölgesinde yarın elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, uarın (19 Nisan 2021 Pazartesi) orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 10:30 saatleri arasında; Longbeach bölgesi Caesar Apartmanlarına elektrik verilemeyeceğini bildirdi.

Açıklamada, .alışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceği, dolayısıyla şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerektiği uyarısı yapıldı.