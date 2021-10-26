  • BIST 1.486,560
  • Altın 559,47
  • Dolar 9,6000
  • Euro 11,1400
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAUnicredit'ten dolar/TL'de sert güncelleme

İskele-Çayırova ana yolunda trafik düzenlemesi!

» »
İskele-Çayırova ana yolundaki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeni trafik güzergahında düzenlemeye gidildi.
İskele-Çayırova ana yolunda trafik düzenlemesi!

İskele-Çayırova ana yolundaki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeni trafik güzergahında düzenlemeye gidildi.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.00’dan itibaren trafik, 5’nci ve 6,5’nci kilometreleri arasında mevcut servis yolundan, 7’nci ve 8’nci kilometreleri arasında ise durdurularak eski yol güzergâhından verilecek.

Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (26 Ekim 2021)26 Ekim 2021 Salı 08:41
  • Tatar ile görüşen Zaroğlu: “Cumhurbaşkanı gereğini yapacak”25 Ekim 2021 Pazartesi 21:22
  • Sucuoğlu görüntüleri bana getirdiler, Facebook'tan arkadaşlık attılar, eşim kim bu kadın dedi?25 Ekim 2021 Pazartesi 20:44
  • Af onay aldı!25 Ekim 2021 Pazartesi 20:37
  • Tatar: "Başbakan bugün yaptığımız görüşmede, görevi devam ettirmek istemediğini söyledi"25 Ekim 2021 Pazartesi 20:36
  • Mağusa'da Mahkeme kararını açıkladı!25 Ekim 2021 Pazartesi 18:57
  • Dursun Oğuz'dan maaş açıklaması "Bu ay ödenecek"25 Ekim 2021 Pazartesi 18:39
  • Angolemli: “Üreticilerimizi Göz Bebeğimiz Gibi Korumalıyız”25 Ekim 2021 Pazartesi 18:25
  • Genel Tarım Sigortası Fonu’nun 2021 mali yılı bütçesi meclisten geçti25 Ekim 2021 Pazartesi 18:04
  • Sucuoğlu: İspatlansın ülkeyi terk ederim25 Ekim 2021 Pazartesi 17:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti