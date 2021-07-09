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İskele-Çayırova Yolunda Trafik Eski Yoldan Verilecek

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 İskele - Çayırova güzergahında trafik, yol yapım çalışması nedeniyle yarın 9.00'dan itibaren eski yoldan verilecek. 
İskele-Çayırova Yolunda Trafik Eski Yoldan Verilecek

 İskele - Çayırova güzergahında trafik, yol yapım çalışması nedeniyle yarın 9.00'dan itibaren eski yoldan verilecek. 

Karayolları Dairesi'nin açıklaması şöyle:


"İskele - Çayırova Anayolunun, altıncı ile yedinci kilometreleri (Old Bazarr–Ceasar) arası kesimde yapılacak yol çalışmaları nedeni ile 9 Temmuz 2021 Cuma günü sabah saat 9.00 dan  itibaren trafik akışı eski yol güzergahı üzerinden sağlanacaktır.


Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur"

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