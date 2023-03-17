İskele-Çayırova yolundaki hendekleri beton kaplama çalışmalarına başlandı

İskele – Çayırova Bölünmüş Anayol güzergâhının, belirli bölgelerinde bulunan yarma hendeklerinde beton kaplama çalışmalarına başlandığı bildirildi.
Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, 14 Mart'ta başlayan ve bir ay sürmesi planlanan çalışmalar sırasında güzergâh boyunca 2 şerit olan bahse konu anayolun tek şerit olarak kullanılacağı belirtildi.
Açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.