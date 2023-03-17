İskele-Çayırova yolundaki hendekleri beton kaplama çalışmalarına başlandı

İskele – Çayırova Bölünmüş Anayol güzergâhının, belirli bölgelerinde bulunan yarma hendeklerinde beton kaplama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, 14 Mart'ta başlayan ve bir ay sürmesi planlanan çalışmalar sırasında güzergâh boyunca 2 şerit olan bahse konu anayolun tek şerit olarak kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.