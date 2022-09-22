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İskele Çevre İnsiyatifi'nden Şehir Plancıları Odası'na destek

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İskele Çevre İnsiyatifi'nden Şehir Plancıları Odası'na destek. Entrikalara son verilmeli, "İmar Planı" yayınlanmalı...
İskele Çevre İnsiyatifi'nden Şehir Plancıları Odası'na destek

İşte açıklama;

Entrikalara son verilmeli, "Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı" bir an önce yayınlanmalı

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi dün akşam yaptığı toplantı sonucunda son günlerde yaşananlarla ilgili aşağıdaki değerlendirmeyi yaptı.

Ülkemizde son dönemlerde bilimden ve hukuktan uzaklaşma girişimleri artmıştır. Buna son olarak bir gece ansızın Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Emirnamesi'nin kaldırılarak ülkemizin en güzel sahil şeridine sahip olan bu bölgelerimizde adeta yağma ve talanın önü açılmaya çalışılmıştır.

Bilimin yolunda ilerleyen, yapılmaya çalışılan yağma ve talana karşı ara emri davası dosyalayan Kıbrıs Şehir Plancıları Odası'nın girişimini desteklemekte yargının verdiği karara ise herkesin uyması gerektiğini beklediğimizi söylemek isteriz.

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi bir kez daha 2019 yılında herkesin üzerinde uzlaştığı Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı'nın bir an önce yayınlanması yürürlüğe girmesi gerektiğini, çevre ve doğa ile uyumlu planlı ve sürdürülebilir gelişmenin önünün açılması gerektiğini hatırlatır.

Bunun dışında yapılmaya çalışılanların ise çevreyi ve doğayı katletmeye yönelik girişimler olarak algılar.

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, bilimin ve adaletin yolundan ayrılmamak gerektiğini bir kez daha vurgular bu yönde mücadele edenlerle dayanışmasını belirtir.

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