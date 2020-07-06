  • BIST 115.748
  • Altın 391,146
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi:Çarpık yapılaşmaya açılmasının önüne İmar planı ile geçilmeli”

» »
İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi:Çarpık yapılaşmaya açılmasının önüne İmar planı ile geçilmeli”
İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi:Çarpık yapılaşmaya açılmasının önüne İmar planı ile geçilmeli”

“Sahillerin ve tarım arazilerinin çarpık yapılaşmaya açılmasının önüne İmar planı ile geçilmeli”

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi yaptığı açıklamada sahillerin ve tarım arazilerinin çarpık yapılaşmasının önüne İmar planı ile geçilmesi gerektiğini ve 15 Temmuz tarihinde planın yayınlanması gerektiğini açıkladı.

İnsiyatiften yapılan açıklamada planın yayınlanmaması halinde tarım arazilerinin ve sahillerin rant uğruna geri dönülemez şekilde yağmalanma riskinin her zamankinden fazla olduğu ileri sürüldü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü kaza yaptı!05 Temmuz 2020 Pazar 20:24
  • Bakan Pilli:Toplam 664 test yapıldı,pozitif vakaya rastlanmadı05 Temmuz 2020 Pazar 19:44
  • Ülkeye giriş-çıkışlara ilişkin kararlar iptal..05 Temmuz 2020 Pazar 18:46
  • Müftüzade:“Hayalle hiçbir şey olmaz. Bu pandeminin sonunu kimse bilmiyor.”05 Temmuz 2020 Pazar 17:27
  • Davulcu: “Kıb-Tek’in özelleştirilen üretim kısmı kamulaştırılmalıdır”05 Temmuz 2020 Pazar 17:04
  • Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak05 Temmuz 2020 Pazar 17:03
  • Muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptı05 Temmuz 2020 Pazar 16:56
  • 19 yaşındaki sürücü aracına çarpan kişiye ve aracına saldırdı ciddi zarar verdi05 Temmuz 2020 Pazar 16:55
  • Mağusa'da hastane odasına giren kişiyi makasla yaraladı05 Temmuz 2020 Pazar 16:51
  • Gönyeli’de:2.60 metre yükseklikten düşerek yaralandı05 Temmuz 2020 Pazar 16:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti