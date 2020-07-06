İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi:Çarpık yapılaşmaya açılmasının önüne İmar planı ile geçilmeli”

“Sahillerin ve tarım arazilerinin çarpık yapılaşmaya açılmasının önüne İmar planı ile geçilmeli”

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi yaptığı açıklamada sahillerin ve tarım arazilerinin çarpık yapılaşmasının önüne İmar planı ile geçilmesi gerektiğini ve 15 Temmuz tarihinde planın yayınlanması gerektiğini açıkladı.

İnsiyatiften yapılan açıklamada planın yayınlanmaması halinde tarım arazilerinin ve sahillerin rant uğruna geri dönülemez şekilde yağmalanma riskinin her zamankinden fazla olduğu ileri sürüldü.