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İskele çöplüğünde yangın! SOS çağrısı var

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İskele çöplüğünde yangın! SOS çağrısı var
İskele çöplüğünde yangın! SOS çağrısı var

İskele çöplüğünde yangın! SOS çağrısı var

İskele Belediyesi açıklama yayınladı. İşte açıklama;

halkımıza önemle duyurulur

Topçuköy-Ardahan yolu üzerinde bulunan İskele çöplüğünde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıkmıştır.

İskele çöplüğünde çıkan yangına müdahale için bölge vatandaşlarımızın iş makinesi ve traktörlerine ihtiyacımız bulunmaktadır.

Rüzgârın da şiddetiyle giderek yayılan ve ekili alanları tehdit etmeye başlayan yangına İskele İtfaiyesi ve İskele Belediyesi’ne ait su tankerleri ve iş makineleri ile müdahale edilmektedir

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Fotoğraf: ARŞİV

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