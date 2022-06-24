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İskele çöplük alanında yangın çıktı!

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İskele çöplük alanında yangın çıktı!
İskele çöplük alanında yangın çıktı!

İskele çöplük alanında yangın çıktı!

İskele'de bulunan katı atık çöp alanında bu akşam saat 21:15 civarlarında yangın çıktı.

Yangına müdahale ediliyor.

Bölgede devam eden rüzgar nedeni ile yangının yayılmasından endişe ediliyor.

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