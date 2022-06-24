İskele çöplük alanında yangın çıktı!
İskele'de bulunan katı atık çöp alanında bu akşam saat 21:15 civarlarında yangın çıktı.
Yangına müdahale ediliyor.
Bölgede devam eden rüzgar nedeni ile yangının yayılmasından endişe ediliyor.
İskele çöplük alanında yangın çıktı!
İskele'de bulunan katı atık çöp alanında bu akşam saat 21:15 civarlarında yangın çıktı.
Yangına müdahale ediliyor.
Bölgede devam eden rüzgar nedeni ile yangının yayılmasından endişe ediliyor.
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