İskele' de Larnaka Şehitleri Anıldı

LARNAKA ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

1963-1974 yıllarında Larnaka ve Larnaka sancağına bağlı 43 köyünde, verilen mücadeleler sırasında şehit olan 173 kişi, İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldılar. Rahmet, minnet ve şükranla anılan Larnaka Şehitleri için düzenlenen törene, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Yüzbaşı Serdar Biçer, KTBK adına Personel Albay Erkut Ekimci, Milletvekilleri Yasemin Öztürk, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre, İskele Polis Müdürü Kazım Kuni, TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi, siyasi parti temsilcileri, dernekler, askeri erkân kurum ve kuruluş temsilcileri ile okullar katıldı.

LARNAKA ŞEHİTLERİ TÖRENLE ANILDI

21 Aralık’ta başlayan Mücadele ve Şehitler Haftası, Larnaka Şehitleri’ni anma töreniyle devam etti. Larnaka Şehitler Anıtı önünde gerçekleşen ve protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı törende, şiirler de okundu, şehitler için dualar da edildi.

SADIKOĞLU: “FEDAKARLIKLARI ASLA UNUTULMAYACAK”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, şehitlerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladığı konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Larnaka Şehitlerini ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Kayıp Otobüs’ten de bahseden Başkan Sadıkoğlu, konuşmasında şunlara yer verdi: “Rumlar’ın biz Kıbrıslı Türklere uyguladığı, etnik yok etme politikasının en acı olayı ise Larnaka’da “Kayıp Otobüs” olayıydı. Zira 11 insanımızın, ekmek paralarını kazanmak uğruna Larnaka’dan Dikelya İngiliz Üssüne gitmek için bindikleri o otobüs ne yazık ki bir daha geri dönmedi, dönemedi. Yıllarca süren bu acı ve zulüm ise Anavatan Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekâtıyla son buldu. Anavatanın etkin ve yerinde müdahalesiyle yaşanılan zulüm sona erdi, Kıbrıslı Türkler, esaretten özgürlüğe kavuştu.”

Bu topraklarda, şanlı bayrağımızın gölgesinde başımız dik, güven ve huzur içinde yaşayabiliyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz diyen İskele Belediye Başkanı, konuşmasının sonunda ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesinin mimarları Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, dava arkadaşlarını ve Larnaka Sancağına bağlı yerleşim yerlerinde görev alan, canları pahasına vatan topraklarını savunarak ay yıldızlı bayrak altında yaşama şerefini veren Aziz Şehitleri saygı, sevgi ve minnetle andı.

ABDURRAHMANOĞLU: “LARNAKA HALKI KAHRAMANCA MÜCADELE ETTİ”

Bir diğer konuşma yapan isim ise TMT Mücahitler Derneği İskele Şube Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu oldu. Larnaka Bölgesi hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan Abdurrahmanoğlu, devamında Larnaka halkının Rumların Enosis hayaline karşı kahramanca mücadele ettiğini ve bu uğurda şehit ve kayıplar verdiğini anlattı.

Anavatan Türkiye’ye şükran ve minnet duygularını da ileten Abdurrahmanoğlu, Şehitleri rahmet ve minnetle andı,Larnaka halkının özgürlük ve bağımsızlıklarını kazanmak için direndiklerini de sözlerine ekledi.

ŞİİRLER OKUNDU, DUALAR EDİLDİ

Törende, Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencisi Melisa Yolgeçen ‘Larnaka Şehitleri’, İskele Ticaret Lisesi Öğrencisi Nur Çalış ‘Şehit Hasan’a’, Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Sıla Günenç ‘Şehit Geliyor’, İskele Evkaf TMK Öğrencisi Süreyya Sadisönmez de ‘Sen bilir misin’ isimi şiirlerini okudular. Larnaka Şehitler Anıtı önündeki tören Din İşleri Görevlisi Fedakar Aydın’ın şehitlerimiz anısına okuduğu dua ile son buldu.