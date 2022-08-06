İskele Deniz Festivali başladı

İskele Belediyesi Halk Plajı’nda yer alan festivalin ilk gününde İskele Belediyesi Halk Dansları ekibinin yanı sıra Meksika, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya’dan gelen konuk ekipler gösteriler sundu.

Daha sonra sevilen sanatçı Fikri Karayel konser verdi.

3 gün sürecek olan festival kapsamında , Çağdaş Aydaş ile Grup Rast da konser verecek.

Çocuklara yönelik çeşitli eğlenceli yarış ve aktivitelerin de yer alacağı festivalde kumdan heykel, yağlı direk ve dalma yarışmaları da gerçekleştirilecek.