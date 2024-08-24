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İskele Deniz Festivali başladı

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İskele Belediyesi 4. Deniz Festivali dün (23 Ağustos) akşam başladı
İskele Deniz Festivali başladı

Deniz, kum, güneş sloganıyla bu yıl 4.’sü düzenlenen İskele Belediyesi Deniz Festivali başladı. İskele Belediyesi Halk Plajı’nda, katılımın ücretsiz olarak gerçekleştirildiği festival 25 Ağustos Pazar günü son bulacak.  Dün akşam (23 Ağustos) çocuk şöleni ile başlayan Deniz Festivali’nde açılış konserini ise Retro Çalgıcıları verdi. Plaja kurulan sahnede, müzikseverlere harika bir yaz akşamı geçirten ekibin performansı, dinleyenlerden tam not aldı. Festivalin ikinci günü olan bugün ise sahnede, kendine has yorumu ve tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Cem Adrian olacak.  Saat 21:30’da başlayacak konsere giriş ücretsiz olacak. 

 

ÇOCUK ŞÖLENİ İLE BAŞLAYAN FESTİVALİN AÇILIŞ KONSERİNDE RETRO ÇALGICILARI SAHNEDEYDİ

İskele Belediyesi 4. Deniz Festivali dün (23 Ağustos) akşam başladı. İskele Belediyesi Halk Plajı’nda tüm etkinlik ve konserlerin ücretsiz gerçekleşeceği, İskele Belediyesi Sağlık Birimi, Zabıta Birimi’nin yanı sıra İskele Polis Müdürlüğüne bağlı ekiplerin sahada olduğu festival 3 gün sürecek. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Meclis Üyeleri Halil Dericioğlu, Eray Göksan, Kubilay Aşık ve Sefa Kurukafa’nın da yer aldığı Babutsa Büfe önünden başlayan festival kortejine yerli yabancı çok sayıda kişi eşlik etti.  Çocuklara özel olarak düzenlenen Çocuk Şöleni de açılışa renk kattı.  Birbirinden güzel eğlencenin yer aldığı Çocuk Şöleni’nde çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. 

 

Çocukların doyasıya eğlendiği Çocuk Şöleni ile başlayan Deniz Festivali, Retro Çalgıcıları’nın konseri ile devam etti.  7’den 70’e, yerli-yabancı çok sayıda kişinin yoğun ilgi gösterdiği konserde Retro Çalgıcıları, dinleyicisinden tam not aldı. Konserin finalinde seslendirdikleri İzmir Marşı ise ayakta alkışlandı. 

 

4. DENİZ FESTİVALİ BU AKŞAM CEM ADRIAN KONSERİ İLE DEVAM EDECEK

4. Deniz Festivali, bu akşam (24 Ağustos) KKTC’deki ilk halk konserini İskele’de verecek Cem Adrian konseri ile devam edecek. Girişin ücretsiz olduğu konser, saat 21:30’da İskele Belediyesi Halk Plajı’nda gerçekleşecek. 

 

FESTİVAL 25 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ SURVIVOR ÇOCUK YARIŞMASI VE NAFİZ DÖLEK KONSERİ İLE SON BULACAK

3 gece 3 konserin yer alacağı İskele Belediyesi 4. Deniz Festivali, 25 Ağustos Pazar günü son bulacak. Halk Plajı’na özel parkurların yerleştirileceği Survivor Çocuk Yarışması için çocuklar birincilik için mücadele edecek. Birinciye hediye çeklerinin taktim edileceği yarışma saat 18.00’da başlayacak.  Deniz Festivali, kapanışını ise ülkemizin yetiştirdiği genç ve başarılı isim Nafiz Dölek’in vereceği konserle son bulacak. 

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