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İskele-Ercan ana yolunda araca çarpıp kaçtı, tutuklandı

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İskele-Ercan ana yolunda direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçip Mahmut Ersin Altan yönetimindeki araca çarpan ve ardından olay yerinden kaçan araç sürücüsü 43 yaşındaki Pavel Hancharryk tespit edilerek tutuklandı.
İskele-Ercan ana yolunda araca çarpıp kaçtı, tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre olay dün saat 21.00 sıralarında, İskele-Ercan ana yolunun 1-2’inci kilometreleri arasında meydana geldi. Kimliği meçhul sürücüsü yönetimindeki FN 657 plakalı salon araç ile İskele’ye seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçti ve o esnada Ercan’a doğru seyreden Mahmut Ersin Altan (E-33) yönetimindeki UC 442 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kaza mahallinde beklemeyip ayrılan FN 657 plakalı araç sürücüsünün Pavel Hancharryk (E-43) olduğu, yürütülen ileri soruşturma kapsamında belirlendi ve tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

 

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