  • BIST 10891.42
  • Altın 2529.106
  • Dolar 32.8951
  • Euro 35.7068
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAHarris'ten İsrail Başbakanı Netanyahu'ya: 'Gazze'deki savaşın sona erme zamanı geldi'

İskele-Ercan anayolunda otobüs yangını

» »
İskele-Ercan anayolunda otobüs yangını
İskele-Ercan anayolunda otobüs yangını

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre 27 Temmuz’da saat 18.30 civarında, İskele-Ercan Anayolu’nun 1’inci kilometresinde bulunan bir araç galerisinin yanındaki araç park yerinde, park halinde bulunan Farzad Ghanbarıfard'ın kullanımındaki PE 003 plakalı otobüste yangın çıktı.

Yangının, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıktığı düşünülüyor.

Yangın, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın motor bölümündeki mekanik aksamları, elektrik tesisatı ve ön kaput döşemesi yanmış; çıkan ısıdan dolayı ise ön camı ve hava yastıkları patlamış, tavan döşemesi de zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.

Görsel : Arşiv

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küçük Kaymaklı'da Dikkat Çeken UBP Toplantısı: SUCUOĞLU "İSTİKRAR"DEDİ27 Temmuz 2024 Cumartesi 15:01
  • Karavan küle döndü... Polisten açıklama27 Temmuz 2024 Cumartesi 15:00
  • Çatalköy'den üzen haber... Hayatını sonlandırdı27 Temmuz 2024 Cumartesi 14:59
  • Hasan Taçoy resmi adaylık başvurusunu pazartesi yapacak27 Temmuz 2024 Cumartesi 14:57
  • Lapta'da kaza: Polise yanlış bilgi verdi27 Temmuz 2024 Cumartesi 14:56
  • Refakatçisiz 25 çocuk Almanya’ya gönderildi27 Temmuz 2024 Cumartesi 14:52
  • Girne'de araç yayaya çarptı: 1 yaralı27 Temmuz 2024 Cumartesi 14:51
  • Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 374 sürücü rapor edildi27 Temmuz 2024 Cumartesi 14:49
  • Çevreye rahatsızlık veren sarhoşlar tutuklandı27 Temmuz 2024 Cumartesi 14:48
  • Bir gecede 6 kaçak27 Temmuz 2024 Cumartesi 14:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti