İskele-Ercan anayolunda otobüs yangını

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre 27 Temmuz’da saat 18.30 civarında, İskele-Ercan Anayolu’nun 1’inci kilometresinde bulunan bir araç galerisinin yanındaki araç park yerinde, park halinde bulunan Farzad Ghanbarıfard'ın kullanımındaki PE 003 plakalı otobüste yangın çıktı.

Yangının, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıktığı düşünülüyor.

Yangın, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın motor bölümündeki mekanik aksamları, elektrik tesisatı ve ön kaput döşemesi yanmış; çıkan ısıdan dolayı ise ön camı ve hava yastıkları patlamış, tavan döşemesi de zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.

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