İskele- Ercan yolu üzerinde kaza

Bugün 09.00 sıralarında İskele - Ercan Anayolu üzerinde, 59 yaşındaki Keziban Değirmencioğlu’nun kullandığı PL 158 plakalı salon araç ile yonca kavşağı istikametine doğru seyrettiği sırada Çukurova kavşağı yakınlarına geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarptı.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı LDH''de yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alınmıştır.
Polisin soruşturması sürüyor
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