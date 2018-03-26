  • BIST 117.156
  • Altın 171,577
  • Dolar 3,9648
  • Euro 4,9081
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
ÖZEL HABER“Down Sendromunda Erken Başlanan Özel Eğitim, Dil Terapisi ve Fizyoterapi Fark Yaratır"

İskele-Ercan yolunda kaza: 4 yaralı

» »
İskele-Ercan yolunda kaza: 4 yaralı
İskele-Ercan yolunda kaza: 4 yaralı

İskele -Ercan Anayolu’da dün akşam üzeri meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Polis’ten alınan bilgiye göre kaza bu akşam üzeri saat 18:20 sıralarında meydana geldi.

JZ 169 plakalı salon araç sürücüsü 60 yaşındaki Ömer Kocaman Lefkoşa- Ercan istikametine doğru seyrederken, Gönendere kavşağına yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak takla attı.

Kaza sonucu araç sürücüsü 60 yaşındaki Ömer Kocaman ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 53 yaşındaki Aycan Kocaman, 29 yaşındaki Işılay Coşkun ve 4 aylık bebek Ateş Ufuk Coşkun yaralandı.

Yaralılar Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İskele'de Nevruz kutlamaları olaylı başladı18 Mart 2018 Pazar 14:41
  • İskele'de bir otelde intihar17 Mart 2018 Cumartesi 13:28
  • “Kültürlerin kaynaşması” 1 Nisan’da İskele’de16 Mart 2018 Cuma 17:09
  • Yenierenköy'de çalışanlar isyanlarda... Yolu kesecekler15 Mart 2018 Perşembe 13:19
  • BES, “Hükümete ulaşamıyoruz”13 Mart 2018 Salı 13:30
  • “Bizim Sevdamız” İskele’de gerçekleşti12 Mart 2018 Pazartesi 11:48
  • “Kadın Emeği İskele’de” etkinliği gerçekleştirildi09 Mart 2018 Cuma 17:17
  • "Herkes orada devletin varlığını hissedecek"08 Mart 2018 Perşembe 11:36
  • Dipkarpaz'da UBP'ne Belediye Başkanlığı için 9 aday müracaat etti, işte o isimler05 Mart 2018 Pazartesi 14:35
  • “Kapalı alanlarda sigara içme yasağına uyulması gerekir"05 Mart 2018 Pazartesi 13:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti