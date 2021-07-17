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İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı, Kıbrıs Türk Halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramı’nı  kutladı

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İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı, Kıbrıs Türk Halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramı’nı  kutladı.
İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı, Kıbrıs Türk Halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramı’nı  kutladı

İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı, Kıbrıs Türk Halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramı’nı  kutladı.


20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Kırmızı,  Kurban Bayramı’nı pandemi kuralları çerçevesinde bir takım önemlere uygun olarak kutlamak zorunda olduklarını kaydederek; “Temennimiz inşallah geçmiş yıllarda olduğu gibi normal bayram kutlamalarını yaşamaktır” dedi.


“20 TEMMUZ, MASUM İNSANLARIN ÖLMEKTEN KURTULDUĞU GÜNDÜR”
Kırmızı, Kıbrıs Türkü’nün büyük zulüm ve işkence gördüğü dönemlerde özgürlükleri için, yok olmamak için canla başla mücadele verdikleri bir dönemde, 20 Temmuz 1974’te Türk askerinin adaya çıktığını  kaydetti. 


Kırmızı, “20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı, Kıbrıs Türkü’nü yok olmaktan ve daha fazla masum insanın ölmekten kurtulduğu gündür. Kıbrıs Türkü’nün 47 yıldır özgürce, bağımsız ve bir bayrak altında yaşamanın temellerinin atıldığı gün olarak her yıl kutlanmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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