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İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği’nden Zamlara Tepki

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İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği’nden Zamlara Tepki
İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği’nden Zamlara Tepki

İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği (İEZB), hükümetin son dönemlerde yaptığı zamlara tepki göstererek,  tüp gaz fiyatlarına yapılan 17 TL’lik zammın “bardağı taşıran son damla”  olduğunu belirtti.

Tüp gaz zammını “kabul edilemez” olarak nitelendiren Birlik, hükümete  “Lüks otomobilde gezip ahkâm kesmek kolay” eleştirisinde bulundu.

İskele Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği Başkan Serkan Kırmızı,  “Her şeyin kötüye gittiği, zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde, ülkeyi yöneten hükümet; plansız, hesapsız, kitapsız hareket etmeye devam etmektedir” dedi.

Kırmızı, açıklamasında, “Sanayinin, üretimin, ticaretin ve esnafın kullandığı tüp gaza yapılan zam, esnafın sabrını taşırmıştır” diyerek, şöyle devam etti:

“Mevcut hükümet, zam yapmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Tüp gaza yapılan 17 TL’lik zam kabul edilir gibi değildir. Evinde tüp gaz kullanan esnaf ve vatandaşlar yapılan bu zamla nasıl baş edecek. Lakin işleri koronavirüs salgınından dolayı kesat olan esnaf, bir de yapılan bu son zamlarla birlikte isyan noktasına gelmiştir. Özellikle İskele’de, imar planının da belirsizliği ile beli iyice bükülen esnaf, hükümetin yaptığı son zamlarla birlikte mücadele edemeyecek noktaya gelmiştir. Artık bu hükümeti yönettiklerini sananlar silkelenip kendilerine gelmesi gerekmektedir.”

Birlik Başkanı Kırmızı, açıklamasında, hükümet yetkililerine de seslenerek, “Artık yeter! Hükümet üyeleri, sanayi bölgelerine, kasabalara, köylere inip esnafla bir araya gelip, gerçek durumu görmek zorundasınız! Lüks otomobillerde gezip ahkâm kesmek kolay. Esnafın neler çektiğini görünüz ve biraz olsun empati yapınız! Bu zamlar kabul edilir gibi değil. En kısa sürede bu yanlıştan dönmelisiniz!” dedi.

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