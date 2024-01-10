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İskele Evkaf TMK Okul Aile Birliği: Okulumuz bina olarak yetersiz kalıyor

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İskele Evkaf TMK Okul Aile Birliği, okulun bina olarak yetersiz kaldığına, sınıf ihtiyacına cevap veremediğine vurgu yaptı
İskele Evkaf TMK Okul Aile Birliği: Okulumuz bina olarak yetersiz kalıyor

Birlik tarafından yapılan açıklamada, “çocuklarımızın kantin ve okul bahçesinde ders yapmalarına veya öğretmenlerin sınıf kapma yarışına girmelerine artık dur dememiz gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

Üç yıl önce faaliyete geçen İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’nde (İETMK) yaşanan sorunlar veliler tarafından endişe ile karşılanıyor…

İskele bölgesi haricinde Gazimağusa ve Mesarya bölge çocuklarına da hizmet veren okulda sınıflar artan öğrenci nüfusu karşısında yetersiz kalıyor.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İskele Evkaf TMK Okul Aile Birliği, “Her yıl büyüyen okulumuz maalesef bina olarak artık yetersiz kalmakta olup okulun bütün ambar vs. sınıf olarak kullanıldığı halde yine de sınıf ihtiyacına cevap vermemektedir” ifadelerine yer verdi.

Birlik, yaşanan sorunların ötelendiğine vurgu yaparak, “Okulumuzun üst katları ihale edilmesi için proje olsun, mükelleflerle olsun birçok kez toplantı yapmış olup ihale edilmesi için çaba sarfetmemize rağmen gelinen aşamada ihale sonuçlanmamış olup beklemektedir” açıklamasında bulundu.

Veliler olarak çocukların kantin ve okul bahçesinde ders yapmalarına veya öğretmenlerin sınıf kapma yarışına girmelerine artık dur diyeceklerine dikkat çeken Birlik, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Yeni gelecek olan 75 öğrenciyi yerleştirecek 3 sınıfın olmadığını sizlere bildirir, önümüzdeki günlerde bir yol haritası çizeceğimizi siz değerli velilerimize duyururuz.”

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