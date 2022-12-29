İskele Evkaf TMK’da Gençler Üretiyor

Kendi emekleriyle ektikleri hasatı toplayan ve hasattan elde ettikleri geliri okullarına katkı sağlamak amacıyla satan gençler artık üretmekten zevk alıyor.



Öğrencilerle birlikte vakit geçirerek hasatı toplayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdür’ü Prof. Dr. İbrahim Benter gerçekleştirdiği konuşmasında, okullarımıza düşünebilen, sorgulayabilen, problem çözebilen ve en önemlisi üretebilen güzel ahlaklı gençler yetiştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın küçük yaşlarda bile üretmeyi hayatlarının bir parçası haline getirmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Benter, çocukların üretmenin ne kadar güzel ve zevkli bir şey olduğunu küçük yaşta anlaması gerekir ki bunu hayatı boyunca alışkanlık haline getirsin. Sağlıklı bir toplum olmak istiyorsak sadece tüketen değil üreten nesiller yetiştirmek mecburiyetindeyiz. İskele Evkaf TMK’da yapılan bu örnek projeyle çocuklarımız hem üretmeyi hem de ürettikleriyle okullarına destek vererek karşılıksız iyilik yapmayı öğreniyor.

Bu gibi projelerin tüm okullarda yapılmasını ümit ediyoruz ve Evkaf olarak bu tip projelere olan desteklerimiz devam edecektir.

Okul Müdür’ü Betül Yıkıcı ve öğretmenlerde öğrencilerin gönüllü olarak yüksek bir motivasyonla bu projeyi başarıya ulaştırdıklarını ve üretmenin ne kadar zevkli olduğunu da yaşayarak öğrendiklerini söylediler.