İskele Festivali kapsamında Çocuk Şöleni gerçekleştirildi

İskele Belediyesi ve İSDER (İskele Kültür ve Sanat Derneği) tarafından düzenlenen Çocuk Şöleni’nde, çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler düzenlendi ve gün boyunca ikramlarda bulunuldu.

Çocuk Şöleni’nde jimnastik ve pandomim gösterileri, yüz boyama ve t-shirt boyama, “Adam Olacak Çocuk” etkinlikleri gerçekleştirildi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Şölene, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İSDER Başkanı Sinan Gece, Meclis Üyesi Sefa Kurukafa da katıldı.

Festival yarın akşam Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılan ekiplerin yer alacağı Gala Gecesiyle devam edecek.