İskele Festivali, uluslararası halk dansları ile devam ediyor

Bu yıl 52.’si gerçekleşen Geleneksel İskele Festivali, Uluslararası Halk Dansları Festivali ile devam ediyor.

5 yıllık aranın ardından bu yıl 52.’si gerçekleşen Geleneksel İskele Festivali, 27. Uluslararası Halk Dansları Festivali ile devam ediyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Türkiye, Rusya, Bolivya, Macaristan, İran ve Uruguay halk dansları ekipleri, 27. Uluslararası Halk Dansları Festivali kapsamında İskele’de buluştu.

İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşen geceyi İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve eşi Özlem Sadıkoğlu’nun yanı sıra Meclis Üyeleri ile İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni, CIOFF KKTC Başkanı Özlem Kadirağa, CIOFF temsilcileri ile halk izledi.

İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni aynı zamanda CIOFF KKTC Başkanı olan Özlem Kadirağa’nın organizasyonunda düzenlenen 27. Uluslararası Halk Dansları Festivali dün akşam festivale katılan ekiplerin tanıtım gösterileri ile devam etti.

Gecede, seslendirdiği Kıbrıs şarkılarıyla Grup Otantik sahne aldı.

52. İskele Festivali bu akşam İskele Belediyesi 27. Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılan ekiplerin, Geleneksel Kostüm Defilesi ile Bay ve Bayan Festival Güzeli Seçimi ile devam edecek.