  • BIST 1.331
  • Altın 461,382
  • Dolar 7,8023
  • Euro 9,4809
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4'ü yerel 6 pozitif vaka

İskele-Gazimağusa ana yolunda kaza! Araç yan durdu

» »
İskele-Gazimağusa ana yolunda kaza! Araç yan durdu
İskele-Gazimağusa ana yolunda kaza! Araç yan durdu

İskele-Gazimağusa ana yolunda seyreden bir araç rejüfü ayıran beton sete çarparak savruldu ve ayrı şeritte seyreden başka bir araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subayı’nın verdiği bilgiye göre saat 13.00 sıralarında İskele-Gazimağusa ana yolunda RA 002 plakalı araçla seyreden Olena Marchenko (K-34), soldan ikinci şeritte güneye doğru seyrettiği sırada Ötüken çemberine yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjü ayıran beton sete çarpıp kontrolsüzce sol şeride geçti. Bu sırada sol şeritte aynı istikamette giden Ekaterina Malaeve (K-27) yönetimindeki NL 670 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle  yolun solundan çıkıp bankete düşen RA 002 plakalı araç, önce toprak sete ardından da beton sete çarpıp takla attı.

Polis, kaza sonucu yaralanan olmadığını bildirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özgürgün çifti İstanbul Nişantaşı'nda görüntülendi06 Aralık 2020 Pazar 17:14
  • İncirli: “Ersin ve Sibel Tatar’a teşekkür eder, işime geri dönerim”06 Aralık 2020 Pazar 16:08
  • Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti Kaza Yaptı06 Aralık 2020 Pazar 15:53
  • Olgun, Kathimerini’ye Eşit Uluslararası Statüde Egemen İki Devleti Anlattı06 Aralık 2020 Pazar 14:50
  • Çakıcı:Hükümet krizinden UBP ve CTP sorumlu06 Aralık 2020 Pazar 14:20
  • Hekimler Fidan Dikti06 Aralık 2020 Pazar 14:04
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Burgul İçin Taziye Mesajı Yayımladı06 Aralık 2020 Pazar 13:02
  • Güner Burgul hayatını kaybetti!06 Aralık 2020 Pazar 12:55
  • En Çok Yağışı Mehmetçik Aldı06 Aralık 2020 Pazar 12:41
  • Özkurt: Daha yaşanabilir bir hayat, ancak güçlü kadın ile mümkün06 Aralık 2020 Pazar 12:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti