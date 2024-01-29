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İskele-Gazimağusa Anayolu'nda Feci Kaza

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İskele-Gazimağusa Anayolu’nda Ötülen çemberi yakınlarından bugün saat 13.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
İskele-Gazimağusa Anayolu'nda Feci Kaza

İskele-Gazimağusa Anayolu’nda Ötülen çemberi yakınlarından bugün saat 13.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kazaya, ML 053 plakalı bir salon araç ile RHA 4124 plakalı bir van araç karıştı.

29.01.24 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Gazimağusa - Karpaz Anayolu 10-13 km’leri  arasında çift şeritli yolda, Mehmet ÇELİK (E-78) yönetimindeki ML 053 plakalı salon araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu şeridini muhafaza etmeyerek  emniyet şeridine geçmesi sonucu o esnada emniyet şeridi içerisinde durmakta olan Osman BATULAR (E-51) yönetimindeki RHA 4124 plakalı aracın sağ arka kısmına aracının çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan  ML 053 plakalı araç sürücüsü ve araçta yolcu olan Ayşe BEŞTEMUR ile RHA 4124 plakalı araçta yolcu olan Hasan KURT (E-48) Gazimağuda Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır.

Kazada ağır yaralanan Ayşe BEŞTEMUR Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların tedavilerine Gazimağuda Devlet Hastanesinde devam edilmektedir. Soruşturma devam etmektedir.

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