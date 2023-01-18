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İskele - Gazimağusa Anayolu'nda Trafik Kazası! 1 Ağır Yaralı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
İskele - Gazimağusa Anayolu'nda Trafik Kazası! 1 Ağır Yaralı

18.01.2023 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, İskele - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Tahsin TİLKİ (E-26) yönetimindeki PE 849 plakalı araç ile Gazimağusa istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Salamis Otel Çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp reklam tabelasına çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Tahsin TİLKİ kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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