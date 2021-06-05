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İskele-Gazimağusa yolunda alkollü sürücü ortalığı dağıttı!

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İskele-Gazimağusa yolunda alkollü sürücü ortalığı dağıttı! İskele-Gazimağusa anayolunda alkol tesiri altında araç kullanan sürücünün yol açtığı trafik kazası ucuz atlatıldı.
İskele-Gazimağusa yolunda alkollü sürücü ortalığı dağıttı!

İskele-Gazimağusa Anayolu üzerinde Ambelya Restoran önlerinde dün ( 4 Haziran 2021)saat 16.30 raddelerinde meydana gelen kaza korkuttu.

27l mlg alkol tesiri altında kullandığı aracın kontrolünü kaybeden 33 yaşındaki Aziz Bajiyev, kazaya neden oldu. 

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Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza, Aziz Bajiyev'in yönetimindeki MJ 658 plakalı çift kabin araç ile ve beraberinde çekmekte olduğu beton şap makinesi ile yolun sağa virajlanan kısmını geçtiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve çekmekte olduğu beton şap makinesinin sol yan kısmını bariyerlere çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle MJ 658 plakalı araçtan kopan şap makinesi, yol içerisinde bir tur atarak tekrar bariyerlere çarpıp devrildi.

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Yine çarpmaya müteakip kontrolsüzce savrulan MJ 658 plakalı araç da yolun sağına geçerek yol içerisinde bulunan beton bariyerlere çarparak durabildi.

Kazanın ardından soruşturma başlatan polis, alkollü araç sürücüsünü tutukladı.

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