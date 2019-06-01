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İskele Gazimağusa yolunda ölümlü kaza! 21 yaşında hayata gözlerini yumdu!

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İskele Gazimağusa yolunda ölümlü kaza! 21 yaşında hayata gözlerini yumdu!
İskele Gazimağusa yolunda ölümlü kaza! 21 yaşında hayata gözlerini yumdu!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 16:00 sıralarında, Gazimağusa – İskele Anayolu üzerinde, Sadrettin Kara (E21), yönetimindeki EK 303 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyrettiği sırada Ambella Restoran yakınlarında sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp 55 numaralı ikametgahın bahçe duvarına çarparak kontrolsüz bir şekilde takla atıp sürüklendi. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Sadrettin Kara kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.,

 

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