İskele Güzelleri Macaristan ve Türkiye’nin

28 Haziran’da başlayan ve 7 Temmuz’a kadar sürecek 52. Geleneksel İskele Festivali dün (30 Haziran) akşam, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun himayelerinde bu yıl 27.’si düzenlenen İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali ‘geleneksel kostüm defilesi’ ile bay ve bayan festival güzeli seçimi ile devam etti. Birçok dalda ödülün verildiği gecenin en güzelleri Macaristan’dan seçildi. İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Eray Göksan, Ahmet Orun, İldeniz Elbasan, Kubilay Aşık, Güzellik Uzmanları Seral Sökmen, Aygün Ö. Güleçyüz, IOFF Dünya Başkanı Faruk Alkaya, eski güzellerden İskele Belediyesi İdari Sorumlu Gülgün Dargın, BRT Kameramanı Eser Özdınak, Saebina LTD direktörü Alma Baymani’nin jüri koltuğuna oturduğu geceye İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Seymen Yılmaz ile Sefa Kurukafa’nın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

FESTİVAL GÜZELLERİ BİRİNCİLİKLERİ MACARİSTAN’IN OLDU

Bu yıl 27. yaşını kutlayan İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali, ülkemiz ve Türkiye’nin yanı sıra Macaristan, Bolivya, İan, Uruguay ve Rusya ekiplerini İskele’de buluşturdu. Gecede güzelliklerini ve kostümlerini yarıştıran ekipler, birincilik için mücadele etti. Festivalin bu yıl ki erkek ve kadın festival güzeli ödülleri Macaristan’a gitti. Erkek Festival güzeli 3 numara Macaristan’dan yarışan Laszlo Bazso, Kadın Festival Güzeli de yine Macaristan ekibinden 3 numara ile yarışan Violetta Juhasz oldu. Birincilik ödülleri İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu ile Meclis Üyesi Ahmet Orun tarafından verildi.

Bayan festival güzelleri

1 Violetta Juhasz – Macaristan

2. Aldana Van Velthoven – Uruguay

3. Sutormina Victoria – Rusya

Bay festival güzeli

1.Laszlo Bazso – Macaristan

2. Diadichkin Georgi – Rusya

3. Richar Carrasco –Uruguay

EN İYİ KOSTÜM ÖDÜLLERİ MACARİSTAN VE RUSYA’NIN OLDU

İskele Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gecede en iyi erkek kostüm ödülü ise Macaristan ve Rusya’nın oldu. En iyi erkek kostümü Macaristan’a en iyi bayan kostümü ödülü ise Rusya’ya gitti. Birincilere ödülleri İskele Belediyesi Meclis Üyeleri İldeniz Elbasan ile Seymen Yılmaz tarafından verildi.

Gecede ödülleri Meclis Üyeleri Eray Göksan ve Kubilay Aşık tarafından verilen Bay-Bayan İskele ödülleri Türkiye ve Macaristan’a, ödülleri BRT Kameramanı Eser Özdınak ve duayen gazeteci İsmet Ezel tarafından verilen bay-bayan basın ödülleri Macaristan ve Rusya’ya, ödülleri IOFF Dünya Başkanı Faruk Alkaya ve Turgut Çavlan tarafından verilen Bay-Bayan Venüs Beach ödülleri Bolivya ve Rusya’ya, ödülleri Saebina Ltd Direktörü Alma Baymani tarafından verilen bay-bayan Saebina ödülleri de İran ve Macistan’a gitti.

BAY VE BAYAN İSKELE GÜZELİ

Bayan İskele: Eszter Mohos – Macaristan

Bay İskele: Tuna Toprak – Türkiye

BAY VE BAYAN BASIN GÜZELLERİ

Bayan Basın: Sutormina Victoria –Rusya

Bay Basın: Laszlo Bazso –Macaristan

BAY VE BAYAN VENÜS BEACH

Bayan Venüs Beach: Khovrich Arina –Rusya

Bay Venüs Beach : Pablo Grandi Sardon – Bolivya

BAY VE BAYAN SAEBİNA GÜZELLERİ

Bayan Saebina: Mahdeye Mohammadi – İran

Bay Saebina: Norbert Biro – Macaristan