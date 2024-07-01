  • BIST 10397.9
  • Altın 2447.636
  • Dolar 32.7387
  • Euro 35.2059
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

İskele Güzelleri Macaristan ve Türkiye’nin

» »
28 Haziran’da başlayan ve 7 Temmuz’a kadar sürecek 52. Geleneksel İskele Festivali dün (30 Haziran) akşam, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun himayelerinde bu yıl 27.’si düzenlenen İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali ‘gelenek
İskele Güzelleri Macaristan ve Türkiye’nin

28 Haziran’da başlayan ve 7 Temmuz’a kadar sürecek 52. Geleneksel İskele Festivali dün (30 Haziran) akşam, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun himayelerinde bu yıl 27.’si düzenlenen İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali ‘geleneksel kostüm defilesi’ ile bay ve bayan festival güzeli seçimi ile devam etti. Birçok dalda ödülün verildiği gecenin en güzelleri Macaristan’dan seçildi. İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Eray Göksan, Ahmet Orun, İldeniz Elbasan, Kubilay Aşık, Güzellik Uzmanları Seral Sökmen, Aygün Ö. Güleçyüz,  IOFF Dünya Başkanı Faruk Alkaya, eski güzellerden İskele Belediyesi İdari Sorumlu Gülgün Dargın, BRT Kameramanı Eser Özdınak, Saebina LTD direktörü Alma Baymani’nin jüri koltuğuna oturduğu geceye İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Seymen Yılmaz ile Sefa Kurukafa’nın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. 

 

FESTİVAL GÜZELLERİ BİRİNCİLİKLERİ MACARİSTAN’IN OLDU

Bu yıl 27. yaşını kutlayan İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali, ülkemiz ve Türkiye’nin yanı sıra Macaristan, Bolivya, İan, Uruguay ve Rusya ekiplerini İskele’de buluşturdu. Gecede güzelliklerini ve kostümlerini yarıştıran ekipler, birincilik için mücadele etti. Festivalin bu yıl ki erkek ve kadın festival güzeli ödülleri Macaristan’a gitti.  Erkek Festival güzeli 3 numara Macaristan’dan yarışan Laszlo Bazso, Kadın Festival Güzeli de yine Macaristan ekibinden 3 numara ile yarışan Violetta Juhasz oldu. Birincilik ödülleri İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu ile Meclis Üyesi Ahmet Orun tarafından verildi.

 

Bayan festival güzelleri

1 Violetta Juhasz – Macaristan

2. Aldana Van Velthoven – Uruguay

3. Sutormina Victoria – Rusya

 

Bay festival güzeli

1.Laszlo Bazso – Macaristan

2. Diadichkin Georgi – Rusya

3. Richar Carrasco –Uruguay

 

EN İYİ KOSTÜM ÖDÜLLERİ MACARİSTAN VE RUSYA’NIN OLDU

İskele Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gecede en iyi erkek kostüm ödülü ise Macaristan ve Rusya’nın oldu. En iyi erkek kostümü Macaristan’a en iyi bayan kostümü ödülü ise Rusya’ya gitti. Birincilere ödülleri İskele Belediyesi Meclis Üyeleri İldeniz Elbasan ile Seymen Yılmaz tarafından verildi.

Gecede ödülleri Meclis Üyeleri Eray Göksan ve Kubilay Aşık tarafından verilen Bay-Bayan İskele ödülleri Türkiye ve Macaristan’a, ödülleri BRT Kameramanı Eser Özdınak ve duayen gazeteci İsmet Ezel tarafından verilen bay-bayan basın ödülleri Macaristan ve Rusya’ya, ödülleri IOFF Dünya Başkanı Faruk Alkaya ve Turgut Çavlan tarafından verilen Bay-Bayan Venüs Beach ödülleri Bolivya ve Rusya’ya, ödülleri Saebina Ltd Direktörü Alma Baymani tarafından verilen bay-bayan Saebina ödülleri de İran  ve Macistan’a gitti.

 

BAY VE BAYAN İSKELE GÜZELİ

Bayan İskele: Eszter Mohos – Macaristan

Bay İskele: Tuna Toprak – Türkiye

 

BAY VE BAYAN BASIN GÜZELLERİ

Bayan Basın: Sutormina Victoria –Rusya

Bay  Basın: Laszlo Bazso –Macaristan

 

BAY VE BAYAN VENÜS BEACH

Bayan Venüs Beach: Khovrich Arina –Rusya

Bay Venüs Beach : Pablo Grandi Sardon – Bolivya

 

BAY VE BAYAN SAEBİNA GÜZELLERİ

Bayan Saebina: Mahdeye Mohammadi – İran 

Bay Saebina: Norbert Biro – Macaristan

 

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oğlunun ölüm haberini alan Halil Yayla, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti01 Temmuz 2024 Pazartesi 13:41
  • Beylerbeyi’nde Araç Yangını Korkuttu01 Temmuz 2024 Pazartesi 13:39
  • Tuzla’da Kavgada Burun Kemiği Kırılan Kişi Hastaneye Kaldırıldı01 Temmuz 2024 Pazartesi 13:35
  • Bir günde 2 ani ölüm... Biri 65 diğeri 82 yaşındaydı...01 Temmuz 2024 Pazartesi 13:33
  • Girne'den acı haber... 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti01 Temmuz 2024 Pazartesi 13:29
  • Study in North Cyprus Platformu, KKTC'yi Uluslararası Eğitimde Öne Çıkarıyor01 Temmuz 2024 Pazartesi 13:27
  • Oğlunun ölüm haberini alan Halil Yayla, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti01 Temmuz 2024 Pazartesi 13:23
  • 3 yargıç yemin ederek göreve başladı01 Temmuz 2024 Pazartesi 13:23
  • Sahillerde temizlik seferberliği01 Temmuz 2024 Pazartesi 13:20
  • Kıbrıs Amerikan Üniversitesi çalışanları maaş alamıyor: Angarya işçi çalıştırılıyor!01 Temmuz 2024 Pazartesi 10:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti