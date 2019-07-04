İskele Halk Dansları Festivali 24 yaşında

51. Geleneksel İskele Festivali bünyesinde bu yıl 24. yaşını kutlayan İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali, dün akşam gala gecesi ile son buldu.

skele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gece Diyalog TV ekranlarından naklen verildi. Gecede KKTC ve Türkiye’nin yanı sıra; Şili, Arjantin, K. Makedonya, Kırgızistan ve Kazakistan gelen ekipler gösteriler sundu.



RENKLER VE KÜLTÜRLER İSKELE’DE BULUŞTU



“Renkler ve kültürler İskele’de buluşuyor” sloganıyla 28 Haziran’da başlayan İskele Belediyesi 24. Uluslararası Halk Dansları Festivali, dün akşamki gala gecesi ile tamamlandı.

İskele Belediyesi’nin katkılarıyla, İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni, CIOFF KKTC Başkanı Özlem Kadirağa’nın himayelerinde düzenlenen geceye, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Başbakanlık müsteşarı Suat Yeldener, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri, Müdür Vekili, CIOFF yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



GÖSTERİLER BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI



Gecede KKTC ve Türkiye’nin yanı sıra; Şili, Arjantin, K. Makedonya, Kırgızistan ve Kazakistan gelen ekipler gösteriler sundu. KKTC adına İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun açılış gösterisini yaptığı gecede Erenköy Lisesi Dans Grubu ile Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi de yer aldı.



BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ TÜRKİYE’NİN



Toplam 14 dalda ödülün verildiği İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Gala gecesinde birincilik ödülü Türkiye ekibinin oldu. Türkiye koreografi ve en iyi erkek dansçı ödülünün de sahibi oldu. İskele Özel Ödülü’nün sahibi ise KKTC’ye ilk kez gelen Arjantin ekibinin oldu.



Kategoriler ve ödül alanlar şöyle:

“Birinci – Türkiye

İkinci – Şili

Üçüncü – Arjantin

En iyi performans ödülü – Şili

En iyi koreografi ödülü – Türkiye

Festival ödülü – Kuzey Makedonya

Halk Ödülü – Arjantin

Otantik grup özel ödülü – Kuzey Makedonya

İskele özel ödülü – Arjantin

Onur ödülü – Kırgısiztan

Jüri özel ödülü – Kırgızistan

En iyi kadın dansçı ödülü – Kazakistan

En iyi müzik ödülü – Şili

En iyi erkek dansçı ödülü – Türkiye”



FESTİVAL DEVAM EDİYOR

Öte yandan 51. İskele Festivali devam ediyor. 7 Temmuz’da son bulacak festivalde yarın akşam Kıbrıslı sanatçılar Çağdaş Aydaş ve Fikri Karayel konser verecek. İskele Açık Hava Kültür Merkezi’nde saat 21.00’da başlayacak konsere giriş ücretsiz.