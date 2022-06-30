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İskele Halk Plajı’nda "yüksek oranda koli basili" raporlara yansıdı

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İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi'nden yapılan açıklamada, lağım sorununun çözülmesi için yetkililer göreve davet edildi, halka da plajı kullanmama uyarısı yapıldı.
İskele Halk Plajı’nda "yüksek oranda koli basili" raporlara yansıdı

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi’nden yapılan açıklamada, İskele Halk Plajı’ndan alınan numunelere yapılan test sonucunda, yüksek oranda koli basili tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Tüm uyarılarımıza rağmen ‘İskele halk plajı babutsa büfe’ deniz suyundaki mevcut kirlilik sorununu çözmek yerine inkar eden yetkililere rağmen halkımız ve misafirlerimizin İskele sahillerini kendileri, aileleri ve çocuklarının sağlığı için bir müddet kullanmamaları halk sağlığı açısından tehlike arzettiğini önemle duyurulur” ifadelerine de yer verildi.

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