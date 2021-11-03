İskele Kalecik Halk Plajı için çalışmalar hızlandı

İskele'de Kalecik Köyü yakınlarında İskele Belediyesi’ne ait olan yeşil alan, başta Kalecik Köyü halkı olmak üzere 7’den 70’e herkesin kullanabileceği, Kalecik Halk Plajı ve Yeşil Alan Rekreasyon Projesi için de çalışmalar sürüyor.

İskele Belediyesi’nden elde edilen bilgiye göre ‘Hizmet Gönül İşidir’ prensibi ile hareket eden İskele Belediyesi’nin ‘insan odaklı’ projelerinin yapımı, hız kesmeden devam ediyor.

Kalecik Halk Plajı ve Yeşil Alan Rekreasyon Projesi

Kalecik Köyü yakınlarında İskele Belediyesi’ne ait olan yeşil alan, başta Kalecik Köyü halkı olmak üzere 7’den 70’e herkesin kullanabileceği, Kalecik Halk Plajı ve Yeşil Alan Rekreasyon Projesi için de çalışmalar sürüyor.

BİSİKLET VE TÜRÜYÜŞ YOLU PEYZAJI BAŞLADI

Proje içerisinde yer alan yürüyüş ve bisiklet yolunun yapımı tamamlanmak üzere.

Bir yanda söz konusu alanda asfalt dökümü yapılırken diğer yanda da İskele Belediyesi Park/Bahçe Birimi tarafından yürüyüş ve bisiklet yolunun geçeceği alanda peyzaj çalışmaları sürüyor.