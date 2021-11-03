  • BIST 1.532,510
  • Altın 551,08
  • Dolar 9,7009
  • Euro 11,2245
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

İskele Kalecik Halk Plajı için çalışmalar hızlandı

» »
İskele'de Kalecik Köyü yakınlarında İskele Belediyesi’ne ait olan yeşil alan, başta Kalecik Köyü halkı olmak üzere 7’den 70’e herkesin kullanabileceği, Kalecik Halk Plajı ve Yeşil Alan Rekreasyon Projesi için de çalışmalar sürüyor.
İskele Kalecik Halk Plajı için çalışmalar hızlandı

İskele Belediyesi’nden elde edilen bilgiye göre ‘Hizmet Gönül İşidir’ prensibi ile hareket eden İskele Belediyesi’nin ‘insan odaklı’ projelerinin yapımı, hız kesmeden devam ediyor.

 

Kalecik Halk Plajı ve Yeşil Alan Rekreasyon Projesi

Kalecik Köyü yakınlarında İskele Belediyesi’ne ait olan yeşil alan, başta Kalecik Köyü halkı olmak üzere 7’den 70’e herkesin kullanabileceği, Kalecik Halk Plajı ve Yeşil Alan Rekreasyon Projesi için de çalışmalar sürüyor.

4-089.jpg3-143.jpg

BİSİKLET VE TÜRÜYÜŞ YOLU PEYZAJI BAŞLADI

Proje içerisinde yer alan yürüyüş ve bisiklet yolunun yapımı tamamlanmak üzere.

 Bir yanda söz konusu alanda asfalt dökümü yapılırken diğer yanda da İskele Belediyesi Park/Bahçe Birimi tarafından yürüyüş ve bisiklet yolunun geçeceği alanda peyzaj çalışmaları sürüyor.

2-208.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Törenle Kutlandı29 Ekim 2021 Cuma 17:31
  • İskele'de trafik kazası! İş aracı devrildi!29 Ekim 2021 Cuma 16:19
  • Karpaz'da ölümlü trafik kazası!27 Ekim 2021 Çarşamba 10:36
  • Karpaz'da ölümlü trafik kazası!27 Ekim 2021 Çarşamba 10:36
  • İskele-Ardahan arasındaki çöplük alanda yangın!24 Ekim 2021 Pazar 14:30
  • Büyükkonuk’un sembol dağı "AYFODİ" tepesi yeni açılan taş ocağına kurban edilmek üzere21 Ekim 2021 Perşembe 20:58
  • Özyiğit: "Varoluş Mücadelesi Birileri Gelip saygısızlık Yapsın Diye Verilmedi"16 Ekim 2021 Cumartesi 18:34
  • Karpaz'da 1 Gram uyuşturucuya tutuklama15 Ekim 2021 Cuma 13:34
  • İskele'de trafik denetimi15 Ekim 2021 Cuma 13:31
  • REZALET! Dipkarpaz'a yakışmayan görüntüler... 4 aydır bu pislik kaldırılmadı!12 Ekim 2021 Salı 16:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti